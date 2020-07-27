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HABER /  FENERBAHÇE
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Emre Belözoğlu'na baskı: 1 yıl daha devam et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'na sürpriz bir taleple gitti: "Sportif direktörlük görevine başla ancak futbolcu olarak 1 yıl daha devam et."

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin kaptanı, önceki akşam oynanan Çaykur Rize maçının 64. dakikasında alkışlarla oyundan ayrılmış, futbol kariyerinin son maçı olması dolayısıyla kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a bırakmıştı.

Ancak Fenerbahçe yönetimi Emre'ye çok farklı bir taleple gitti. Yönetim, Emre'nin sportif direktörlük görevine başlamasını ancak 1 yıl daha futbolcu olarak devam etmesini istiyor. Emre, bu talebe henüz yanıt vermedi.

Annesi de istemiyor
Sabah'ın haberine göre; annesinin de futbolu bırakmamasını istediği için kafası karışan 40 yaşındaki yıldız, düşünmek için süre istedi. Emre, bugün ya da yarın geniş kapsamlı bir açıklama ile son sözünü söyleyecek. 1 yıl daha devam kararı alırsa, hem sportif direktör hem futbolcu olarak hizmete devam edecek.

Gençlere taş çıkardı
Emre, Ç.Rize maçında gol perdesini açan isim oldu. Tecrübeli yıldız, harika çalımlarla saha içine girerken penaltıyı da söküp aldı. 19 yaşındaki forvet Allahyar, 'Penaltıyı kullanmak sana yakışır' diyerek topu 40 yaşındaki kaptana verdi. Emre, kaleciyi ters köşeye gönderip golünü attı.

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