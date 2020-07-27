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Konya'da kahvehaneci müşterisini katletti

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da bilinmeyen nedenle çıkan tartışma ölümle bitti. Kahvehaneci, tartıştığı müşterisi Yüksel Şan'ı kurşunların hedefi yaptı. Boynundan yaralanan talihsiz adam ölürken kaçan cinayet zanlısı her yerde aranıyor.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sadıkhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal K. ile müşteri Yüksel Şan arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Cemal K., av tüfeğiyle Yüksel Şan'ın üzerine ateş açtı. Boynundan yaralanan Şan, kanlar içinde yere yığıldı. Cemal K. de hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Şan, hayatını kaybetti. Şan'ın cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaçan Cemal K.'nin yakalanması için de çalışma başlattı. 

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