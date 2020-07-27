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Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakaret eden kişi serbest bırakıldı

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ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Tokat'ta şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Saadet Partisi Tokat Teşkilatı üyesi E.S, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçaslan ile 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu'na sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. 

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