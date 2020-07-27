İzmir'de gördüğü şiddet ölüm tehditlerine vardı! Seni Özgecan'dan beter yaparım..

İZMİR'de Suna B., 8 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördü. Son olaylar üzerine boşanma davası açan Suna B., vicdansız eşinden ölüm tehditleri almaya başladı. 2 çocuğuyla maddi açıdan sıkıntılar çektiğini belirten 30 yaşındaki kadın, 'Ölmek istemiyorum' diyerek gördüğü şiddeti anlattı.

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İzmir'de yaşayan Suna B., 8 yıl önce hayatını Ceyhun B. ile birleştirdi. Ancak, Suna B. evliliği boyunca eşinden sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet gördü. Yaklaşık bir yıl önce eşi tarafından üzerine kaynar su dökülen Suna B., şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bu süre zarfında Ceyhun B., Suna B.'yi ayrılmaması için tehdit ederken, geçen ay çift arasında bir tartışma daha çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönünce Ceyhun B., Suna B.'nin boğazını sıktı. Bir kez daha şikayetçi olan Suna B., bu kez tehditlere rağmen boşanma davası açtı. Eşinin tehditlerini sürdürdüğünü belirten Suna B., iki küçük kızını bırakacak kimsesi olmadığı için çalışamadığını ve maddi açıdan da çok zor günler geçirdiğini söyledi.

"Evin kirasını öde dedim diye vücuduma kaynar su döktü"

Yüzüne kezzap atılmakla ve ölümle tehdit edildiğini belirten Suna B., "8 yıllık evliliğim boyunca sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet gördüm. Şiddetin her türlüsünü gördüm. Vücudumda sigara söndürüldü, baştan ayağa kaynar su döküldü. Bir ay önce çocuklarımın gözü önünde boğazımı sıkarak, öldürülmek istendim. Çığlıklarımı duyan komşular araya girdi. Evliliğimin ilk senesinden bu yana hep sıkıntılar vardı ve hep boşanmak istedim. Ancak boşanırsam beni öldüreceğini söylüyordu. Yüzüme kezzap atmakla ve aileme zarar vermekle tehdit edildim. 'Ev kirasını öde, bizi daha fazla rezil etme' dedim diye kaynar suyu vücuduma döktü. Sırtımda 1'inci ve 2'nci derecede yanıklar meydana geldi" dedi.

"Seni Münevver Karabulut'tan beter yaparım"

Suna B. gördüğü şiddetin ardından şikayetçi olduğunu ancak tehditler aldığını belirterek, "Şikayetçi oldum ama daha beter yapmakla tehdit etti. Bana, 'Seni Özgecan Aslan'dan, Münevver Karabulut'tan beter yaparım' diyordu. Ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Birkaç kez kadın sığınma evinde kaldım. Şikayetlerimden dolayı birkaç kez de uzaklaştırma kararı aldırdım" diye konuştu.

"İftiralar atacağını söylüyor"

Aldığı tehditler nedeniyle korktuğunu belirten Suna B., "14 Temmuz'da boşanma davası açtım. Davayı açtıktan sonra beni telefonla arayarak tehditlerine devam etti. İftiralar atacağını söylüyor. 'Seni rezil edeceğim' diyor. Dayanacak gücüm kalmadı. Artık boşanmak istiyorum. Çok korkuyorum. Benim sonum da Pınar Gültekin, Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olsun istemiyorum. Sürekli ölümle ve yüzüme kezzap atmakla tehdit ediyor. Kadın cinayetlerine son bulsun. Masum insanlar katlediliyor. İki tane çocuğum var ve ben de ölmek istemiyorum" dedi.

"Sadece plastik toplayarak gelir sağlamaya çalışıyorum"

Çocukları ile ortada kaldığını belirten Suna B., "Çamaşır makinem yok, borcu sebebiyle geçen ay televizyonumuzu da aldılar. Faturaları ödeyemediğim için elektrik ve suyumu kestiler. Ev sahibi de kirayı ödeyemediğim için evi boşaltmamızı istiyor. Ailemin de ekonomik durumu iyi olmadığı için yanlarına gidemiyorum. Çocuklarım küçük ve onlara bakacak kimse olmadığı için çalışamıyorum. Sadece plastik toplayarak gelir sağlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.