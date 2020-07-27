Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'dan Atatürk çıkışı! Tarihçiler ve tarih bilenler savunacaktır

Sosyal medya hesabından bir Atatürk fotoğrafı paylaşan İlber Ortaylı “Kimsenin şüphesi olmasın; hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır.'' ifadelerini kullandı.

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Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Instagram hesabından Atatürk fotoğrafı paylaşarak, "Kimsenin şüphesi olmasın; hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır. dedi.

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki cuma hutbesinde, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle Atatürk'ü hedef aldığı iddia edilmişti.