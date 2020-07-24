Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesi için çirkin iddia! Atatürk'e lanet etti

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın verdiği hutbe tartışma konusu oldu. Oda TV sitesi hutbedeki 2 cümleye dayanarak Ali Erbaş'ı Atatürk'e lanet okumakla itham etti. Nedim Şener de tapuyu ortaya koyarak cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin katıldığı Ayasofya'daki namazda cuma hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu. Oda TV sitesinin iddiasına göre Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkarak şunları söyledi:



*"Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar".

Oda TV bu sözlerin Ayasofya’yı müze yapma kararı alan Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik olarak yorumladı ve "Diyanet İşleri Başkanı, Atatürk’e lanet okudu' manşeti attı.

Nedim Şener de tapuyu koydu : Fitneciler başka kapıya

Oda Tv'nin Atatürk'e lanet okundu iddiasına yanıt Hürriyet yazarı Nedim Şener'den geldi. Nedim Şener Ayasofya'nın tapusunu paylaşarak şu twiti attı:

