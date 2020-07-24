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Ayasofya'da Meryem Ana'nın göründüğüne inanılan alanda namaz yok

CHP'li Avukat Remzi Kazmaz’ın, yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya’nın, ruhuna uygun korunabilmesi için yaptığı öneri uygun bulundu. Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan alan boş bırakıldı. Hıristiyanlar’ın kutsal kabul ettiği alan halıyla da kaplanmadı, ziyarete açık bırakıldı.

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Remzi Kazmaz yaptığı açıklamada, “Hızır makamı ile müezzin mahfili arasında kalan ve Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan alan Hıristiyanlar için kutsaldır. Dairelerden oluşan, ayakla basılmayan bu alanın açık bırakılması isabetli bir karar olacaktır” demişti. Bugün kılınan Cuma namazı sırasında Meryem Ana’nın göründüğüne inanılan alanın korumaya alındığı görüldü.

Duyarlılıklarından dolayı yetkililere teşekkür eden Remzi Kazmaz, Ayasofya’nın, ruhuna uygun korunabilmesi için Fatih Sultan Mehmet dönemindeki hassasiyetlere uyulması gerektiğini söyledi.

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