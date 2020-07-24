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Hakan Çalhanoğlu değerini 25 milyon euroya çıkardı

La Gazzetta dello Sport, Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun son dönemde gösterdiği performansla değerini yükselttiğini, takımda kalıp kalmayacağının ise belirsiz olduğunu yazdı.

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Milan'ın pandemi sonrası oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik almasında attığı 4 gol ve yaptığı 7 asistle büyük rol oynayan milli oyuncunun  performansı ile geleceği, La Gazzetta dello Sport tarafından mercek altına alındı.

Gazetedeki yazıda, 26 yaşındaki Türk oyuncunun kısa sürede gösterdiği performansla hem yerini doldurduğuna hem de değerini yükselttiğine değinildi. Milli futbolcunun değerinin 15 milyon eurodan 25 milyon euroya çıktığı ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun performansının yükselmesinde, teknik direktör Stefano Pioli'nin oynattığı sistemde kendisine daha merkezi bir rol vermesi ve onu kadronun değişmezi olarak görmesinin etkili olduğu, İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic'le olan dostluğunun da kendisini iyi hissetmesini sağladığı vurgulandı. 2017'de kırmızı-siyahlı takıma transfer olan ve 2021'de sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyu Milan'ın kadroda tutup tutamayacağının ise merak edildiği dile getirildi.

Devre arasında sezon sonu satış listesine konulacak isimler arasında gösterilen milli futbolcunun, son dönemdeki performansının ardından sözleşme yenilemeye yanaşmadığı ileri sürüldü. Hakan'ın Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin veya Leipzig'e gidebileceği iddia edildi. Hakan Çalhanoğlu, Milan'da bu sezon Serie A'da 32, İtalya Kupası'nda ise 3 maça çıkarken, toplam 9 gol atıp, 8 asist yaptı. 

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