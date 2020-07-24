Şahan Gökbakar'dan Ayasofya'da cuma namazıyla ilgili 'korona' eleştirisi
Şahan Gökbakar, Ayasofya'daki Cuma namazı sırasında sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığını gündeme getirip sert eleştiriler yöneltti.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'nden ilk cuma namazı için binlerce kişi bir araya geldi. Koronavirüs salgını sürecinde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi gerekirken zaman zaman bu kuralın hiçe sayıldığı görüldü.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da konuya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma namazının kılındığı anlara ilişkin bir fotoğrafı paylaşan Gökbakar, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasını eleştirdi.
Şahan, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
''1 metrekarelik alanda 3 kişi duran ve sosyal mesafe denen saçmalığa uymayarak koronavirüse karşı dik duruş sergileyen tüm vatandaşlarımızı canı gönülden kutlarım."
Öte yandan kılınan cuma namazı için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.