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Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oluyor

İsmi Trabzonspor'la geçen Abdullah Avcı'nın Karadeniz ekibini başarıya taşıyacağını söylediği öğrenildi. Öte yandan takıma stoper ve defansif orta saha takviyesi gerektiğini belirten Avcı ile ilgili son sözü Başkan Ahmet Ağaoğlu söyleyecek.

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Takvim'in haberine göre; Trabzonspor'un 2019-20 sezonundaki performansıyla ilgili olarak yönetim kuruluna sunum yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, önümüzdeki günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile de bir araya gelecek. 

Yapılan görüşmelerde takımın özellikle stoper ve defansif orta saha takviyesine ihtiyaç duyduğunu belirten Avcı'nın, "Trabzonspor'u başarıya taşıyacağıma kesinlikle inanıyorum, bu kadro o kaliteye sahip" ifadesini de kullandığı öğrenildi.

Başkan Ağaoğlu diğer adayları da masaya yatıracak
 
Yönetim kurulunun, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Avcı ile önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı görüşme sonrası bir toplantı yaparak, diğer teknik adamları da masaya yatıracağı ve ardından kararını vereceği öğrenildi. Diğer adaylar ise Şota, Prosinecki ve Tayfun Korkut.

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