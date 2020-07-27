Ahmet Hakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni sevdasını açıkladı ne lazımsa yapacak

Ahmet Hakan, yüzde 25'e demir atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni sevdasını açıkladı. Hakan'a göre Kılıçdaroğlu, iktidar için CHP dışındaki partileri kazanma adına ne lazımsa yapacak.

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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Kılıçdaroğlu, rakipsizliğini gösterdi ancak partisini sağa yanaştırmakla eleştirildi. Anketlerde ana muhalefet partisi yüzde 25'lere çakıldı.

Bu kısır döngüyü çevirme adına Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerdeki ittifak modelini genel seçimlere taşıma peşinde.

CHP'yi tek başına iktidara götürme sevdasından vazgeçen Kılıçdaroğlu, diğer partilerle oluşturacağı sinerji ile iktidara yürümenin planlarını kuruyor.

Yeni sevdası dostlarla iktidara gelmek

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nu yeni sevdasını "Dostlarla iktidara gelmek" olarak açıkladı.

CHP liderinin stratejisinin yol haritasını okurlarıyla paylaşan Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Dostlarla birlikte hareket etmek, belediye seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na hatırı sayılır bir başarı getirdi. Başarının tatlı kokusunu alan Kılıçdaroğlu da belediye seçimindeki stratejisinin aynısını genel seçimde uygulamak istiyor.

Bunun için ne lazımsa yapacak gibi görünüyor Kılıçdaroğlu...

"Mesela Babacan ve Davutoğlu’nu yamacına almak için uğraşabilir"

Mesela Gül’ün adaylığına “he” diyebilir... Mesela sağ seçmeni tavlamak için çeşitli atraksiyonlar sergileyebilir... Mesela ülkücülere selam sarkıtabilir... Mesela HDP ile ince bir çizgi üzerinde flört etmeye devam edebilir... Mesela Akşener’le arayı açmamak için ne gerekiyorsa yapabilir. Mesela Babacan ve Davutoğlu’nu yamacına almak için uğraşabilir.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti içinden eleştirenler var. Diyorlar ki:

“İlkelerimizden ödün veriyoruz. Sağcılaşıyoruz. Kendi içimizden çıkan isimler yerine başka ideolojilerden gelenlere önem veriyoruz. Altı oku, sosyal demokrasiyi unuttuk.”

Kılıçdaroğlu’nun bu eleştirilere karşı içinden şöyle söylediğine eminim:

“Sizin kafanızla gidersek bir 18 yıl daha AK Parti iktidarda kalır. Benim stratejimle gidersek hiç değilse bir şansımız var.”