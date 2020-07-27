Edirne'de kuraklık felaketi! Nehirlerin suyu azaldı, su kuyuları kurudu
EDİRNE'de nehirlerde yaşanan kuraklıkla birlikte su kuyuları da kurudu. Üretici haliyle bahçesine su taşıyamaz olurken alternatiflere yöneldi. Öte yandan kentte bu kış da kar yağmadan geçerse kuraklığın devam edeceği söylendi.
Edirne'de kışın kurak geçmesinin ardından mevsim yağmurlarının da yetersiz kalmasıyla, özellikle bölgede sulama için kullanılan Meriç Nehri'nin debisi dip seviyeleri gördü. Haziran ayında metrekareye 48 kilo yağış düşen Edirne'de, temmuz ayında ise hiç yağmur yağmadı.
Geçen yıla göre bir hayli fark var
DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre; geçen yıl temmuz ayında Meriç Nehri'nin debisi 105 metreküp/saniye akarken, bu yıl aynı tarihte nehrin debisinde büyük düşüş yaşandı. Yapılan ölçümde nehir debisi 55 metreküp/saniye olarak ölçüldü.
Üreticilerin kullandığı kuyular da kurudu
Kum adacıkları oluşan nehirdeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle hemen yanı başında bulunan Karaağaç Mahallesi'ndeki üreticilerin sulama amaçlı kullandığı su kuyuları da kurudu. Susuz kalan bazı üreticiler ürününü kurumaya bırakırken, bazıları da taşıma suyla üretim yapmaya devam ediyor.
Kuraklığın asıl nedeninin yeterli suyun gelmemesi olduğu belirtildi
Yüksek Jeoloji Mühendisi Osman Candeğer, gelecek kışın da kurak geçmesi durumunda aynı sorunun yaşanabileceğini söyledi. Candeğer,"Bu durumun asıl nedeni bu sene Meriç Nehri'ne yeterli su gelmemesidir. Çok düşük olan Meriç Nehri'ndeki su seviyesi, akış yönüne göre sağ yamaçta beslediği Karaağaç ve Bosnaköy'deki kuyuları, iki kenarlarına yapılan fore kazıklar nedeniyle besleyemez olmuşlardır. Yani nehirdeki su, fore kazıkları aşıp, yamaca geçemediğinden kuyulara su gitmemektedir. Fore kazık yerine daha güzel, daha ekonomik ve daha rantabl olabilecek ‘kuru pere taş örme’ yapılmalıydı. Zaten Meriç'in eğimi çok az olduğu için burada taşkın suyu dahi olsa bu pereyi sökmeyeceğini biliyoruz" dedi.