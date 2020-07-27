Edirne'de kuraklık felaketi! Nehirlerin suyu azaldı, su kuyuları kurudu

Kuraklığın asıl nedeninin yeterli suyun gelmemesi olduğu belirtildi

Yüksek Jeoloji Mühendisi Osman Candeğer, gelecek kışın da kurak geçmesi durumunda aynı sorunun yaşanabileceğini söyledi. Candeğer,"Bu durumun asıl nedeni bu sene Meriç Nehri'ne yeterli su gelmemesidir. Çok düşük olan Meriç Nehri'ndeki su seviyesi, akış yönüne göre sağ yamaçta beslediği Karaağaç ve Bosnaköy'deki kuyuları, iki kenarlarına yapılan fore kazıklar nedeniyle besleyemez olmuşlardır. Yani nehirdeki su, fore kazıkları aşıp, yamaca geçemediğinden kuyulara su gitmemektedir. Fore kazık yerine daha güzel, daha ekonomik ve daha rantabl olabilecek ‘kuru pere taş örme’ yapılmalıydı. Zaten Meriç'in eğimi çok az olduğu için burada taşkın suyu dahi olsa bu pereyi sökmeyeceğini biliyoruz" dedi.