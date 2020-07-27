Diyarbakır'da 'korsan düğün' alarmı

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde koronavirüs vaka artışlarına neden olarak gösterilen maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünlerin, korsan düğün salonlarında yapıldığı ortaya çıktı.

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Koronavirüs vaka sayısının en yoğun olduğu bölgelerin başından gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi, kaçak düğünlerden sonra bu kez korsan düğün alanlarıyla gündemde.

Türkiye'de koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca salgının yayılmasını önlemek amacıyla düğünler ülke genelinde yasaklandı.

Yasak kararının ardından düğün salonlarının kapanmasıyla Diyarbakır'da düğünler kaçak şekilde yapılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla, 1 Temmuz’da düğün salonları da açıldı. Bu kararla kaçak düğünlerin önüne geçildi ancak bu kez de korsan düğün alanları oluştu. Sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı, maske takılmayan ve hiçbir hijyen önlemlerinin alınmadığı korsan düğün alanlarında denetimlerin de yapılmadığı ortaya çıktı.

Kaçak düğünler, yerini korsan düğünlere bıraktı

Düğün Salonları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, pandemi sürecinde koronavirüs vakalarında artışa neden olan kaçak düğünlerin, yerini korsan düğünlere bıraktığına dikkat çekerek, bu düğünlerde koronavirüs ile ilgili hiçbir tedbirin alınmadığını söyledi. Düğün salonlarının İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre önlem aldığını ve bu salonlarda şu ana kadar tek bir koronavirüs vakasının yaşanmadığını vurgulayan Kaçar, korsan düğünlerin kafeterya, restoran, çay bahçeleri, balıkçı, otoparklar ve site içlerinde hiçbir tedbir alınmadan yapıldığını ileri sürdü. Koronavirüs vakalarında artışa neden olan bu düğünlerin önlenmesi için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Kaçar, bu korsan düğünlere yönelik yaptırım uygulanmasını talep etti.