Mersin'deki mısırcı 7 kez ölümden döndü 2 canı kaldı!

Elektrik akımına kapıldı anten takarken düştü

İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyip, bir elektrik firmasında çırak olarak işe başlayan Övet, şansızlıklarından burada da kurtulamadı. 1991 yılında Övet, ustası ile bir asansörü tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Apar topar toprağa yatırılan Övet'in, müdahalede bulunulmasına rağmen duran kalbi, doktorlar tarafından çalıştırıldı. Tekrar hayata döndürülen Övet, iyileşip işinin başına döndüğünde kalfalığa yükseldi. Bu süreçte Övet, elektronik konusunda eğitimler alıp, 2000 yılında, 'sky elektronik' adını verdiği kendi iş yerini açtı. İlkokulda yarım bıraktığı eğitimini dışarıdan bitirmek için harekete geçti. Övet, sempatik tavırları ve işine gösterdiği özenle kısa sürede başarı merdivenlerine tırmanmaya başladı. Hem çalışıp hem de dışarıdan ortaokul ve liseyi bitiren Övet'in başına gelen talihsizlikler yine devam etti.