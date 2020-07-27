Kağıthane'de küçük çocuğa cinsel istismar! Operasyonla yakalandı
KAĞITHANE'de 18 yaşından küçük çocuğa cinsel saldırıda bulunan kişinin mağdur çocukla aynı iş yerinde çalışan kişi olduğu ortaya çıktı.Abone ol
İstanbul’da çocuğa istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz’da Şirintepe Mahallesi’ndeki bir iş yerinde 18 yaşından küçük Ş.K’nın cinsel saldırıya uğramasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri söz konusu saldırıyı, aynı iş yerinde çalışan İ.Ö’nün gerçekleştirdiğini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.