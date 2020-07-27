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Ukraynalı turist Antalya'da denizde boğuldu

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Ukraynalı Volodymyr Lytovchenko tatil yaptığı otelin sahilinde boğuldu.

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Turist Volodymyr Lytovchenko'yu, tatil yaptığı otelin sahil kısmında denizde hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, yardıma koştu. Kıyıya çıkarılan Volodymyr Lytovchenko'ya ilk müdahaleyi otelin sağlık görevlileri ve cankurtaranlar yaptı.

Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lytovchenko'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Volodymyr Lytovchenko'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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