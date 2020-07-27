TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon: 2 PKK'lı öldürüldü
TSK ve MİT Irak'ın kuzeyi Metina'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."