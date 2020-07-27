BIST 1.202
DOLAR 6,85
EURO 8,03
ALTIN 428,01
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon: 2 PKK'lı öldürüldü

TSK ve MİT Irak'ın kuzeyi Metina'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'nin 52 kişilik yeni PM üyeleri belli oldu! ilk başörtülü üye A Takımı'na 4 çizik
Ahmet Hakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni sevdasını açıkladı ne lazımsa yapacak
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'dan Atatürk çıkışı! Tarihçiler ve tarih bilenler savunacaktır
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 asker şehit oldu, 27 yaralı var
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan kritik bayram uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
240 puanla hangi üniversiteye girilir 2020 üniversite kontenjanları
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara Kanal İstanbul çağrısı
Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor
Bursa'da ikiz kardeşleri ölüm ayırdı
210 puanla nereye girebilirim YKS 2020 üniversite güncel taban puanları
250 puanla girilecek üniversiteler hangisi 2020 üniversite puanları
Yorumlar