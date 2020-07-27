65 yaş aylığı ne kadar bayramdan önce ödenecek mi?

Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet tarafından ödenen 711 65 yaş maaşı kurban bayramından önce ödenecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ödeme tarihlerini açıkladı.

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Kurban bayramına sayılı günler kala 65 yaş maaşı alan vatandaşların beklediği sorunun yanıtı belli oldu. Türk vatandaşı olan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 711 liralık 65 yaş maaşı bayramdan önce 29 Temmuz Çarşamba günü ödenecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk detayları açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos'a denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini ifade etti.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş aylığı alanların da maaşlarının artışında etkili. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an için yazmak mümkün değil. Ancak memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak.

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR? YAŞLILIK AYLIĞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında bağlanan 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) sosyal anlamda hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz olan ve adından da belli olduğu gibi 65 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği devlet tarafından bağlanan maaştır.

65 yaş aylığını alabilmek ve bu imkânlardan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlar için aranan bu şartlar;

-65 yaşın doldurulması,

-Türk vatandaşı olması,

-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,

-Nafaka almıyor olması,

-Hiçbir geliri olmaması,

-Sağlık sigortasının olmaması,

-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,

-Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinde fazla olmamasıdır.

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