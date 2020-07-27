Fas'ta 20 yıldır güneş yüzü görmedi! Nadir görülen hastalık sebep oldu

FAS'ta yakalandığı hastalık nedeniyle cildi güneş ışınlarından hasar gören Fatima Ghazaoui, NASA maskesiyle dolaşıyor. Ailesinin vücudundaki çillerden dolayı hastaneye götürmesiyle anlaşılan hastalık, genç kadının 20 yıldır dışarı çıkamamasına neden oldu.

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Fas’ta yaşayan Fatima Ghazaoui’ya (28) DNA’nın eşlenme yeteneğinin zarar görmesinden dolayı onarılamadığı bir tür hastalık olan Xeroderma pigmentosum teşhisi kondu. Genç kadının ultraviyole ışınlarından dolayı cildi hasar görmeye başladı.

Ailesinin 2 yaşındayken Ghazaoui’daki yoğun çillenme sonucu doktora gitmelerinin ardından konulan teşhisle birlikte Ghazaoui, astronotların taktığı başlığa benzer bir kask takmaya başladı.

"Benim günüm geceleri başlıyor"

Genç kadın hastalığıyla ilgili, "Nadiren gün ışığına çıkıyorum ama gerekliyse. Kendimi güneş ışınlarından korumak için NASA maskesi dediğim şeyi ve eldivenleri giymeliyim. Günüm diğer insanlarınkinden farklı, benim günüm geceleri başlıyor" dedi.