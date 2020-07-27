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Dolandırıcılıktan 133, 137 ve 143 yıl hapis cezaları bulunan 3 kadın yakalandı

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ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

 İkinci el araç satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak dolandırıcılık yapan ve 133 ile 143 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kadın hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

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Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarı sonrası yürütülen çalışmada şüphelilerin otomobil satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak ilan verdikleri ve alıcılardan kapora aldıktan sonra satışı gerçekleştirmedikleri saptandı.  

Ülke genelinde bu şekilde 56 dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 11 kişinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.

İzmir'de yakalandı

Ekipler, araştırmalar sonucu 133 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'nin kentte saklandığını belirledi. Firari hükümlü, tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Aydın Söke'de yakalandı

137 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan S.K'nin de eşi ile Aydın'ın Söke ilçesinde saklandığı tespit edildi. Hükümlü, teknik ve fiziki takibin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.  

Hatay'da yakalandı

Ekipler, 143 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T'nin ise sürekli adres değiştirdiğini, Hatay'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan erkek arkadaşını sık sık ziyarete gittiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Y.T'yi Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenledikleri operasyon sonucu bir evde yakaladı.

Üç hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi. 

Diğer kişilerin yakalanması için ülke genelinde çalışma yürütüldüğü belirtildi.

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