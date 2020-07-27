BIST 1.202
DOLAR 6,85
EURO 8,03
ALTIN 427,93
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Berat Albayrak: Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim

Demirören Haber Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7’ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim." dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun. 

''Kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak''
Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak.

''Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim"
Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7’ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim"

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatlarında yeni tarihi rekor! Gram altın 425 lira oldu
CHP'nin 52 kişilik yeni PM üyeleri belli oldu! ilk başörtülü üye A Takımı'na 4 çizik
Ahmet Hakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni sevdasını açıkladı ne lazımsa yapacak
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'dan Atatürk çıkışı! Tarihçiler ve tarih bilenler savunacaktır
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 asker şehit oldu, 27 yaralı var
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir
ÖNCEKİ HABERLER
Fas'ta 20 yıldır güneş yüzü görmedi! Nadir görülen hastalık sebep oldu
Dolandırıcılıktan 133, 137 ve 143 yıl hapis cezaları bulunan 3 kadın yakalandı
260 puanla nereye girebilirim YKS 2019 üniversite taban puanları
Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm adliyeye sevk edildi
Siirt'te 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
235 puanla nereye girilir 2020 230 puanla öğrenci alan üniversite listesi
Yorumlar 13 yorum