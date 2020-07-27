Berat Albayrak: Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7’ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun.

''Kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak''

Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak.

''Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim"

Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7’ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim"