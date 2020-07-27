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TFF 1. Lig Play-Off finalinin yeri ve hakemi belli oldu

TFF 1. Lig play-off finalinde oynanacak Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı, 30 Temmuz Perşembe günü saat 21:00'de, Eryaman Stadı'nda oynanacak.

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Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig Play-Off finalinin yeri belli oldu.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Mete Kalkavan ise VAR hakemi olarak görev yapacak.

TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmişti.

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