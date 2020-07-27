BIST 1.202
DOLAR 6,85
EURO 8,03
ALTIN 427,93
HABER /  EĞİTİM
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Bakan Selçuk'tan okulların açılmasına yönelik flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu"nun tanıtım toplantısında konuştu ve okulların açılması için her türlü hazırlığın dikkatle yapıldığını bildirdi.

Abone ol

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme İş Birliği Protokolü imzalandı.

Burada bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızın açılması için her türlü hazırlığımızı yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz.  Okullarımızda, okul açılır açılmaz bir uyum programı başlatıyoruz. Kılavuzu eğitim kurumlarımızın kullanımına açtıktan sonra desteklerimizi çok yoğun olarak sürdüreceğiz"  dedi.

Bakan Varank da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Haziran’dan bu yana, Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde, çocuklarımızın okula güvenli dönüşü için çalışıyoruz. Türk Standardları Enstitüsünün saha tecrübesini; Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle buluşturduk. Böylece; Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık.

Bu uygulamaların bir Eylem Planı’na yansıtılması gerekli. Eylem Planında; Dezenfektanların nerede bulunacağı, Okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, uygun alanın belirlenerek ilgili kişilerini izole edilmesi gibi bilgilerin tespit edilmesi gerekiyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milyonlarca çalışan için kritik hafta! Kısa çalışma ödeneğinde gözler Erdoğan'a çevrildi
Fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya para cezası
Berat Albayrak: Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim
Altın fiyatlarında yeni tarihi rekor! Gram altın 425 lira oldu
CHP'nin 52 kişilik yeni PM üyeleri belli oldu! ilk başörtülü üye A Takımı'na 4 çizik
Ahmet Hakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni sevdasını açıkladı ne lazımsa yapacak
ÖNCEKİ HABERLER
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kimdir hangi partiden?
TFF 1. Lig Play-Off finalinin yeri ve hakemi belli oldu
Adalet Bakanlığı açıkladı! Cezaevlerinde Ağustos'ta iki kez görüş yapılacak
65 yaş aylığı ne kadar bayramdan önce ödenecek mi?
200 puanla öğrenci alan üniversiteler 2020 nereye girilir?
Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi kim yaşı kaç Sevcan Karahan mesleği
Yorumlar