Bakan Selçuk'tan okulların açılmasına yönelik flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu"nun tanıtım toplantısında konuştu ve okulların açılması için her türlü hazırlığın dikkatle yapıldığını bildirdi.

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Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme İş Birliği Protokolü imzalandı.

Burada bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızın açılması için her türlü hazırlığımızı yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz. Okullarımızda, okul açılır açılmaz bir uyum programı başlatıyoruz. Kılavuzu eğitim kurumlarımızın kullanımına açtıktan sonra desteklerimizi çok yoğun olarak sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Varank da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Haziran’dan bu yana, Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde, çocuklarımızın okula güvenli dönüşü için çalışıyoruz. Türk Standardları Enstitüsünün saha tecrübesini; Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle buluşturduk. Böylece; Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık.

Bu uygulamaların bir Eylem Planı’na yansıtılması gerekli. Eylem Planında; Dezenfektanların nerede bulunacağı, Okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, uygun alanın belirlenerek ilgili kişilerini izole edilmesi gibi bilgilerin tespit edilmesi gerekiyor.