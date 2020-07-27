Kılıçdaroğlu 'Kürt Raporu' hazırlatıyor! CHP tabanını HDP’yle ittifaka hazırlıyor

Haftasonu yapılan Kurultay ile yeniden Genel Başkan seçilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tabanını HDP ile açıktan ittifaka hazırlamak için harekete geçti. Kılıçdaroğlu, bu amaçla bir 'Kürt Raporu' hazırlatıyor. Rapordan sadece birkaç kişinin haberi var...

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CHP'de Kurultay bitti şimdi de HDP ile açıktan ittifak için hazırlık yapılıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla Kürt raporunun hazırlandığını, hazırlanan rapordan da parti yönetimindeki birkaç ismin haberdar olduğunu öne sürdü. Selvi, Sezgin Tanrıkulu ve Canan Kaftancıoğlu'nun süreci daha yakından takip eden isimler olduğunu yazdı.

Dar bir kadroya "hazırlayın' talimatı verdi

"Kılıçdaroğlu’nun onayı ile bir Kürt raporu hazırlanması için çalışmalar başlamış." bilgisini paylaşan Abdülkadir Selvi, "CHP Lideri, dar bir kadroya 'Bir çalışma yapın kurultaydan sonra belki açıklarız' talimatı vermiş. Birkaç yerden rapor alınıp sonra bunların ortak bir rapora dönüştürülmesi düşünülüyormuş. Kılıçdaroğlu, 2015 raporunda da olduğu gibi çözüm adresi olarak yine Meclis’i öneriyor. Sanıyorum CHP’nin yeni raporunun omurgası da Meclis referanslı olacak." dedi.

Tabanını HDP ile açık ittifaka hazırlıyor

"Rapordan ziyade, Kürt raporuyla 2023’e dönük nasıl bir siyaset modeli hedeflendiği boyutuyla ilgiliyim" diyen Selvi şöyle devam etti:

1- Kılıçdaroğlu, CHP tabanını HDP’yle açık ittifaka hazırlıyor.

2- HDP, bu kez açık ittifak konusunda kararlı. Olmazsa zaten baraj sorunu yok.

3- Çok ama çok önemli bir nokta var. O da cumhurbaşkanı adaylığı konusu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP iki dönemdir Selahattin Demirtaş’ı aday gösterdi. HDP bu kez ortak cumhurbaşkanı adaylığını pazarlık konusu yapacak mı? Bence dikkatlice izlenmesi gereken bir nokta.

4- CHP’nin Kürt raporu, ‘millet ittifakı’ ortağı İYİ Parti tarafından nasıl karşılanacak?

5- HDP ile ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusu gündeme gelirse Meral Akşener’in tavrı ne olacak? İYİ Parti, bu ittifakta yer alacak mı?