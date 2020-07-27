Arkadaşının tuttuğu balon balığını yiyen adam öldü

ANTALYA'da arkadaşının tuttuğu balon balığını yiyip zehirlenen 67 yaşındaki Mehmet Berk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Antalya'da önceki gün bir arkadaşının oltayla avladığı balon balığını yiyen Mehmet Berk, fenalaştı. Önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berk, ardından Antalya'daki özel bir hastanenin yoğum bakım ünitesinde tedaviye alındı. Berk, kalp ve akciğerde solunum yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.

Babasının ölümü yüzünden büyük üzüntü yaşayan Sedat Berk, kanser hastalığını yendikten sonra stressiz bir ortamda yaşamak için Adrasan'a yerleştiğini belirterek, "Arkadaşı 'Ben sürekli yiyorum, bir şey olmuyor' demiş. Babam da bunun üzerine balon balığından bir miktar tüketmiş. Yedikten bir süre sonra aniden fenalaştı. Babamın kanser hastalığında gördüğü tedaviler nedeniyle bünyesi zayıflamıştı. Bütün organları zarar görmüş. 2 günlük yaşam savaşını kaybetti" dedi.

Sedat Berk, balıktaki zehrin çok etkili olduğunu belirterek, insanların balon balığı tüketmemesi gerektiğini söyledi.