Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı "Türkiye'de 200 bin kişide var"

CNN Türk canlı yayınına katılan ve çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs vakalarının az olduğu yerlerde pozitif vakalarda sayıların artacağını söyledi ve "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" dedi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Koronavirüs vakalarının az olduğu yerde pozitif vakalarda sayıların artacağını söyleyen Özlü," 17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" dedi.

Kurban bayramının temastan dolayı daha riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü bayramda en iyi olanın evde oturmak olduğunu söyledi ve şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kırılgan dönemdeyiz"

Sıcak havada virüsün canlı kalma süresi kısalıyor. Gölgede bile salgın en yüksek boyutlarda devam ediyor. Hepimizin herkesin dikkat etmesi lazım. Virüsle beraber yaşamaya alışmak uzun süreceği gibi görülüyor. Şu an kırılgan bir dönemdeyiz. Şu dönemde dikkatli olmamız lazım.