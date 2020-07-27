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Nevşehir YKS birincisi genç bakın ne olmak istiyor

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

NEVŞEHİR'de Hüseyin Kağan Özdemir, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi bölümünde 1 yanlışla birinciliği kazandı. 5 kişiyle birincilik koltuğunu paylaşan Özdemir, hayalinin sosyoloji bölümü ya da tıp fakültesi olduğunu söyledi.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 120 sorudan 119’una doğru cevap vererek puan türünde 500 tam puan alan Nevşehir’de özel bir okulun öğrencisi olan Hüseyin Kağan Özdemir, birinci oldu. Türkiye’de 5 kişinin birinci olduğu sınavdan başarıyla çıkan Özdemir, ailesinin gururu oldu.

Bursa’ya akrabalarının yanına gezmeye gelen Özdemir şöyle konuştu:

“Sınav çok güzel geçti. Ama benim için stresliydi. İçimden bir his de bu kadar iyi yapacağımı söylüyordu. Sonuçlar açıklandığında çok sevindim. 119 net yaptım. 1 yanlış yapmışım. 5 kişi birinci olduk. Benimle birlikte herkes 1 soru yanlış yapmış sanırım. Ben birinci olmayı düşünüyordum. Onun için full çekmem gerektiğini biliyordum. Ama 1 yanlışla da 1’inci olunuyormuş. Soruyu hatırlamıyorum ama Türkçe’den 1 yanlışım var.

"Uyku sersemi baktığımda.."

"Ailem, ‘sonuçlar açıklandı hemen bakalım’ diye sabah beni uyandırdı. Uyku sersemi baktığımda 1’inci olduğumu görür görmez çok sevindim. Sonra ilk anneme sarıldığımı hatırlıyorum. Daha sonra yakınlarım, arkadaşlarım ve öğretmenlerim aramaya başladığında 1’inciliğin ne kadar değerli olduğunu görmüş oldum"

Tıp ya da sosyoloji okumak istiyor

Hedefinin sosyoloji okumak olduğunu belirten Özdemir, “Tıp okuyarak doktor olmayı da istiyorum. Belki ikisini de birlikte okuyabilirim. Öyle bir seçeneğim vardır umarım. Sınav gününe kadar bazen inişler olsa da inancım yüksekti. Kendime inanmayı bırakırsam, kaybedeceğimi biliyordum. Hep inandım ve başardım. Kendim için gurur olan kısmı benim için çok önemli değildi. Ben sadece 1’inci olmak istiyordum. Ama ailemin ve sevenlerimin mutluluğunu görünce beni ayrıca gururlandırdı” diye konuştu.

Matematik öğretmeni babası konuştu;

Matematik öğretmeni olan babası Mahir Özdemir ise, “Oğlumun birinci olması beni bir baba olarak çok mutlu etti. Katkıda bulunan meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Duygularımı tarif edemiyorum, çok mutluyum. Sınava hazırlanması için çok fazla bir şey söylememize gerek yoktu. Kendisi zaten sorumluluğunu bilen bir öğrenciydi. Çalışıyordu ama bizler de nasıl planlı çalışması gerektiği konusunda yardımcı oluyorduk. Onun haricinde tamamen başarı kendisine ait. Kendisi planladı ve kendisi çalıştı. Kendisinin hakkında bir hayalimiz yok ama kendisinin bütün kararını destekliyoruz” şeklinde konuştu.

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