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Devrek en fazla koronavirüs hastasının olduğu ilçe oldu! 1 yaşında bebek bile var

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ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi, koronavirüs pozitif hasta sayısının en fazla olduğu ilçe çıktı. 1 yaşında bebeklerde bile koronavirüs görülmeye başladığını belirten Devrek Kaymakamı Ümit Atay, vatandaşları uyardı.

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Yeni tip koronavirüsün etkilerinin devam ettiği Zonguldak'ta, Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay vatandaşları koronavirüs salgını konusunda uyardı. Banka önlerinde çok yakın mesafede bulunan vatandaşları gördüğünü söyleyen Altay yaptığı açıklamada çarpıcı bilgiler paylaştı.

"Lütfen kurallara uyalım mesafeyi koruyalım, artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum" diyen Kaymakam Altay şöyle devam etti: "Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz."

1 yaşındaki bebeklerde ve çocuklarda bile görülmeye başlandı

"Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı. Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum. İleri ki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım."

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