Ayasofya Camii'nin kedisi Gli paylaştı! Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil..

Ayasofya'nın cami olmasından sonra 16 yıldır orada yaşayan kedi Gli ilgileri üzerine çekmişti. Kedinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kalbinin eskisi kadar kuvvetli olmadığı vurgulanarak gösterilen ilgilerden rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Abone ol

Dünya'da en çok fotoğrafı çekilen kedi olarak bilinen, 16 yıldır Ayasofya'da yaşayan kedi Gli, tarihi yapının ibadete açılmasıyla birlikte ziyaretçiler tarafından da fotoğraflanmış, ilgisini çekmişti.

Gli'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda kedinin 16 yaşında olduğu bunun insan yaşıyla 81'e denk geldiği hatırlatılarak, kendisine gösterilen yoğun ilginin onu rahatsız ettiği belirtildi.

Gli'nin 'hagiasophiacat' isimli Instagram hesabından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ama ben 16 yaşında yaşlı bir kediyim .Yani bu insan yaşıyla 81 yaşına denk geliyor. Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gli orada kalacak

Öte yandan 'Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi' unvanını elinde bulunduran Gli'nin durumunun ne olacağı Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin ardından merak konusu olmuştu. Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Gli, çok ünlü oldu ve bölgede henüz onun kadar ünlü olmayan başka kediler de var. Gli, orada kalacak, diğer tüm kedilere de camilerimize açık" demişti.

Öte yandan o paylaşımı sizlerle paylaşacak olursak;