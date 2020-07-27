Ayasofya Camii'nin kedisi Gli paylaştı! Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil..
Ayasofya'nın cami olmasından sonra 16 yıldır orada yaşayan kedi Gli ilgileri üzerine çekmişti. Kedinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kalbinin eskisi kadar kuvvetli olmadığı vurgulanarak gösterilen ilgilerden rahatsızlık duyduğu belirtildi.Abone ol
Dünya'da en çok fotoğrafı çekilen kedi olarak bilinen, 16 yıldır Ayasofya'da yaşayan kedi Gli, tarihi yapının ibadete açılmasıyla birlikte ziyaretçiler tarafından da fotoğraflanmış, ilgisini çekmişti.
Gli'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda kedinin 16 yaşında olduğu bunun insan yaşıyla 81'e denk geldiği hatırlatılarak, kendisine gösterilen yoğun ilginin onu rahatsız ettiği belirtildi.
Gli'nin 'hagiasophiacat' isimli Instagram hesabından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ama ben 16 yaşında yaşlı bir kediyim .Yani bu insan yaşıyla 81 yaşına denk geliyor. Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gli orada kalacak
Öte yandan 'Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi' unvanını elinde bulunduran Gli'nin durumunun ne olacağı Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin ardından merak konusu olmuştu. Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Gli, çok ünlü oldu ve bölgede henüz onun kadar ünlü olmayan başka kediler de var. Gli, orada kalacak, diğer tüm kedilere de camilerimize açık" demişti.
Öte yandan o paylaşımı sizlerle paylaşacak olursak;
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Sevgili Arkadaşlar, Hepinize merhaba 🐾💕 Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ❤️ama ben 16 yaşında yaşlı bir kediyim .Yani bu insan yaşıyla 81 yaşına denk geliyor. Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil. Beni gerçekten seviyor musun❤️🤔 1🐾FLAŞSIZ VE UZAKTAN FOTOĞRAF ÇEK 😌 2🐾BANA DIŞARDAN MAMA GETİRME 😌ÇÜNKÜ BENİM MAMAM ÖZEL DİYET MAMASI 3🐾BANA GETİRDİĞİN MAMALARI BENİM İÇİN HAYIR YAP SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLA ✌🏻 4🐾MASKESİZ BANA YAKLAŞMA😷 5🐾 ÇOK SEV ÇOK SEVİL İmza Gli 🐾🐾🐾🐾 Hepinize pati dolusu sevgiler🐾💕🐾💕🐾💕🐾💕🐾💕🐾💕🐾 📸 @vdt.byrktr_ Fotoğraflar için teşekkürler Vedat 😽 Hello my dear friends 🐾💕 Thanks a lot for all your attention ❤️ but as you know, I am 16 years old. That means almost 81 human years. I am not as strong as once I was. If you really love me ❤️🤔 1 🐾 Don't use flash and don't come too close when taking my pictures 😌 2 🐾 Don't feed me 😌 I need special foods to stay healthy 3 🐾 If you brought food for me, give it to my friends outside ✌🏻 4 🐾 Please wear a mask 😷 5 🐾 Love and be loved Signed, Gli 🐾🐾🐾🐾 Have a paw-some day! 🐾💕🐾💕🐾💕🐾💕🐾💕🐾💕🐾