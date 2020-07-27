İstanbul'da koronavirüs atıkları ne oluyor? İşte cevabı
İSTANBUL'da bulaş riski bulunduran maske, eldiven gibi tıbbi atıklar hastanelerden alınarak imha ediliyor. İBB'ye ait strerilizasyon tesisine getirilen atıklara yüksek basınç ve ısı uygulanıyor.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınan bu tıbbi atıkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanılması ve imha edilmesi süreçleri adım adım izlendi.
Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürü İhsan Papakçı, hastanede kullanılan maske, eldiven, koruyucu giysi ve tıbbi atıkların bu konuda eğitim almış personel tarafından özel bir çalışma yöntemiyle toplandığını anlattı.
İhsan Papakçı, "Tıbbi atık depomuz 2 günlük atığın depolanabileceği kapasitede. Bunun yanı sıra iki gün içinde imha edilmek için alınamıyorsa bile, artı 4 derecede saklayabileceğimiz kapasitede alanımız mevcut. Tıbbi atıkları bekletmiyoruz hemen hemen her gün imha edilmek için alınıyor. Olası bir problem yaşanması durumunda ise yedek depomuz ile 1 haftalık atığı depolama imkanımız var" dedi.
Görevli personellerin enfeksiyon kontrol komitesi ve çevre birimi tarafından yılda 2 defa özel bir eğitimden geçirildiğini söyleyen İhsan Papakçı "Bu işte görev alan personelimizi korumak için azami derecede dikkat gösteriyoruz. Hatta bu süreçten önce atıkları tartarak teslim ediyorduk. Ancak, bu dönemde mümkün olduğunda personelimizin bu atıklara temasını azaltmak için tartı işleminden vazgeçtik" diye konuştu.