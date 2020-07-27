BIST 1.197
DOLAR 6,85
EURO 8,04
ALTIN 425,82
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Çaykur yaş çay ödemelerine başladı

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında alınan 140 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 457 milyon lira ile mayıs ayı organik yaş çay farkı olan 15 milyon liranın ödeneceği belirtildi.

Abone ol

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada paranın, üreticilerin banka hesaplarına bugün aktarılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı, organik yaş çay farkı ödemesinin ise bayram arifesinde yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının devam ettiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 150 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildi. Birinci ve ikinci sürgün döneminde toplamda ise 395 bin ton çay alımı yapıldı. Daha önce bayram arifesi ve bayramın tamamında kesintisiz çay alımı ve üretimi yapacağımızı beyan etmemize rağmen üreticilerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda bayramın birinci günü üreticilerimizden çay alımı ve fabrikalarımızda işlenmesi hususunu tekrar değerlendirmeye aldık, çay alımlarının yapılıp yapılmayacağı noktasında nihai kararımızla ilgili en kısa sürede açıklama yapılacaktır."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Devrek en fazla koronavirüs hastasının olduğu ilçe oldu! 1 yaşında bebek bile var
İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya açıklaması kızdırdı Mevlüt Çavuşoğlu hemen müdahale etti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı "Türkiye'de 200 bin kişide var"
Kılıçdaroğlu 'Kürt Raporu' hazırlatıyor! CHP tabanını HDP’yle ittifaka hazırlıyor
Milyonlarca çalışan için kritik hafta! Kısa çalışma ödeneğinde gözler Erdoğan'a çevrildi
Fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya para cezası
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Sarılmadan bayramlaşmamız lazım
Barajı geçemeyen ne yapacak tercih baraj puanı kaç oldu
Şehit eşine hakaret eden Saadet Partili isim partisinden ihraç ediliyor
Ayasofya Camii'nin kedisi Gli paylaştı! Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil..
FETÖ'cü Akın Öztürk’ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci'ye 6 yıl 3 ay hapis
180 puanlı üniversiteler 2020 2 yıllık üniversite taban puanları kaç?
Yorumlar