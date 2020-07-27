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Kocaeli'de mağaza müdürüne maske dayağı!

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, mağaza müdürü Salih Ergün maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı. Başına askı demiri ile darbe alan müdürün tedavisi sürüyor.

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Kocaeli'de bir giyim mağazasının müdürü Salih Ergün, bayram alışverişi için ailesiyle birlikte mağazaya gelen müşteriyi maske takması için uyarınca tartışma çıktı.

Bu sırada mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran müşteri, Salih Ergün’e saldırdı. Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi.

Başı kanlar içerisinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

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