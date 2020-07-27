Erol Bulut'la beraber Fenerbahçe'ye 4 bomba transfer

Fenerbahçe'nin transfer listesinde Aytemiz Alanyaspor'dan dört isim var. Kontratları devam eden futbolcuları takıma kazandırmak için kaynak aranıyor.

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Süper Lig'i 7. sırada bitiren Fenerbahçe'de rota hemen yeni sezona çevrildi. Erol Bulut ile yıllık 800 bin Euro karşılığı anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, takımdaki sıkıntılı bölgelere takviye yapmak için de Alanyaspor'u gözüne kestirdi.

Akdeniz ekibinin kupa finalinden sonra Bulut'un açıklanması, transferler için de harekete geçilmesi bekleniyor. Kanarya'nın transfer listesinde turuncu-yeşillilerden dört isim var: Welinton, Steven Caulker, Anastasios Bakasetas ve Papiss Cisse.

Welinton ile Cisse’ye Beşiktaş da talip

Kruse'nin yerine düşünülen 27 yaşındaki Yunan 10 numarayı İtalyan ekibi Fiorentina istiyor. Bu sezon 42 maçta 14 gol – 8 asist üreten Bakasetas için Alanyaspor 5 milyon Euro fiyat belirledi. 28 yaşındaki İngiliz stoper Caulker’ın da Premier Lig deneyimi cezbediyor.

Alper Potuk ve Zajc düşünülmüyor

Fenerbahçe, oyuncu satışından kaynak yaratarak transferler için masaya oturacak. Alper Potuk ve Zajc gibi kadroda düşünülmeyen isimler de takasta önerilecek.