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4 yıllık taban puanları 2020 eşit ağırlık üniversite taban puanları

YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları 2020 kaç oldu araştırması başladı. Henüz 2020 yılı 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları açıklanmadı. 2019 üniversite taban puanları haberimizde.

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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci sınav sonuç puanını öğrendi ve puanına göre uygun üniversiteleri araştırmaya başladı. 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor.  YKS tercihleri bu yıl 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar istedikleri bölümlere girebilmek için taban ve tavan puanlara bakacaklar.

Peki 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı? Henüz 2020 üniversite taban puanları ile ilgili açıklama yapılmadı. İşte geçen yılın puanları ve bu yılın kontenjan bilgisi...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. 

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

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