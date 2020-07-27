Hatayspor Ömer Erdoğan'la el sıkıştı

Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Mehmet Altıparmak'tan ayrılan teknik direktörlük koltuğu için Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, ''53 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Hatayspor, teknik direktör, transfer edilecek futbolcular konusunda ince eleyip sık dokumaktadır. Hatayspor’un marka değerini iyi ve ileri taşıyacak teknik ekip ve futbolcularla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" demişti.