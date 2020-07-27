Mersin şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Acı haber ailelere ulaştı

MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin kimlikleri belli olmaya başladı. Türkiye'nin 4 ayrı şehrine şehit ateşi düştü. Şehitlerden birinin eşi 2 aylık hamile...

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MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği ve 4 askerin şehit olduğu kazada hayatını kaybeden şehit askerlerin kimlikleri belli oldu. Şehit askerlerin piyade erler Mustafa Dağlı, Caner Mayendağı, Samet Çaldır ve Kerim Arslan olduğu açıklandı. Acı haber ailelerine ulaştı.

Mut'taki kazada şehit olan Er Mustafa Dağlı'nın acı haberi, Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Er Mustafa Dağlı'nın şehit olduğu haberini Tarsus ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İnanç Marım, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve Müftü Ali Can, verdi. Acı haberi alan şehidin kardeşi Feyyaz Dağlı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Raziye ile babası Ali Dağlı'nın ise haberi alır almaz kazanın yaşandığı Mut ilçesine gittiği belirtildi. Ailenin yakınları ve komşuları, Türk bayrakları asılan şehit evine taziye ziyaretine gelmeye başladı.

Şehit Er Mustafa Dağlı'nın cenazesi, törenin ardından ilçeye getirilecek.

Usta birliğine giderken şehit olmuş

Şehit Caner Mayendağı'nın (25) acı haberi, Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı. Er Caner Mayendağı'nın şehit olduğu haberini, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi. Ayrı olan anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin önünde ambulans hazır bekletilirken, yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

Acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken kazada şehit olan Mayendağı'nın bekar olduğu bildirildi.

Şehidin eyi 2 aylık hamileymiş

Şehit Piyade Er Samet Çaldır’ın (21) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine verildi. Şehidin eşi Elif Çaldır’ın, 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çaldır ailesine acı haberi, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Merkez Komutanı Albay Salih Vatansever ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz verdi. Şehidin merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi C239 Sokak’taki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin eşi Elif Çaldır'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Eşi Elif Çaldır, babası Zülküf Çaldır ve annesi Safiye Çaldır, gelen acı haber ile yasa boğuldu.

Konya'ya da şehit ateşi düştü

Şehit olan Piyade Er Kerim Arslan'ın (21) acı haberi, Konya'da oturan ailesine ulaştı. Anne Güler Arslan ile diğer yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Arslan'ın babası Osman Arslan'ın ise kaza haberini aldıktan sonra Mersin'e gittiği belirtildi. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları ve komşuları taziyeye gelmeye başladı.

Şehit Arslan'ın cenazesinin ailesinin isteği üzerine memleketleri Kırıkkale'de defnedilmesi bekleniyor.