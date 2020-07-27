Kaya Çilingiroğlu nereli kaç evlilik yaptı? Eşleri ve çocukları kimdir?

Futbol yorumculuğu yapan Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisi Sevcan Karahan ile tatilde magazincilerin objektiferine yakalandı. Peki Kaya Çilingiroğlu aslen nereli, kaç kere evlendi, eşleri ve çocukları kimdir?

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Çapkınlığı ile bilinen Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu Bodrum tatilinde sevgilisi Sevcan Karahan ile görüntülendi. Uzun süre denize giren ve şezlongda güneşlenen çift magazincileri farkedince plajdan ayrıldı. Peki çapkınlığı ile nam salan Kaya Çilingiroğlu kimdir, aslen nereli, evlilikleri ve çocukları hakkında merak edilenler...

Bodrum'da tatil yapan Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Sevcan Karahan objektiflere yakalandı.

Sevcan Karahan kimdir: Uz. Estetisyen Sevcan Karahan 1982 doğumlu. Uzun zamandır güzellik sektöründe olan Karahan bu işe 15 yaşında başladı. Müşterilerime daha iyi hizmet verebilmek adına (Phibrows) tan eğitimini de tamamlayan Karahan marka ürünlerle de çalışmakta...

Kaya Çilingiroğlu kimdir: 1964 yılında doğdu. Tıp Fakültesi'nde okudu. Dördüncü sınıftan ayrıldı.

Üniversiteyi bıraktığı 1985-86'dan sonraki dört-beş yıl içinde balıkçılık, bar işletmeciliği, sigortacılık, emlakcılık ve borsa işleri yaptı. 2019 adlı radyonun ortaklarından oldu. Aynı zaman da bir reklam ajansının ortağı.

İlk evliliğini, Ağustos 1997'de Paris'te sanatçı Hülya Avşar'la yaptı. Bu evlilikten 15 0cak 1998 tarihinde Zehra adlı bir kızı oldu. Zehra ismi, Kaya Çilingiroğlu'nun babası Prof. Dr. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun annesinin isminden geliyor.

İkinci evliliğini, Feraye Tanyolaç ile 19 Şubat 2009 tarihinde oğulları 2.5 yaşındayken yaptı. Bebeğe, dedesi Profesör Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun ismi verildi.



Beşiktaş taraftarıdır. İyi bir golf oyuncusu ve Klassis Golf Club üyesidir