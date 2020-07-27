ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı
Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüse yakalandığını paylaştı.Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.
Bloomberg muhabiri Jennifer Jacobs, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı. Adını açıklamadığı kaynaklardan aldığı bilgiyi aktaran Jacobs, O'Brien'ın evde karantinada olduğunu ve görevini buradan sürdürdüğünü belirtti.
Öte yandan O'Brien'ın bir aile etkinliğinde virüsü kapmış olabileceği kaydedildi.
BREAKING: Trump’s National Security Advisor Robert O’Brien has tested positive for Covid-19 https://t.co/KN979gqM42— Bloomberg (@business) July 27, 2020
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