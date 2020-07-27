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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüse yakalandığını paylaştı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

Bloomberg muhabiri Jennifer Jacobs, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı. Adını açıklamadığı kaynaklardan aldığı bilgiyi aktaran Jacobs, O'Brien'ın evde karantinada olduğunu ve görevini buradan sürdürdüğünü belirtti.

Öte yandan O'Brien'ın bir aile etkinliğinde virüsü kapmış olabileceği kaydedildi.

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