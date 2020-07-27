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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bayramda kısıtlama olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yaklaşan Kurban Bayramı ve alınacak önlemlerle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.40'da başladı.

Toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı için alınacak tedbirler masaya yatırılacak.  Toplantıda özellikle kurbanlık satış noktaları ve bayram boyunca kurban kesim merkezlerinde alınacak tedbirler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu başlıklarla ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Kabine toplantısının gündeminde Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki son gelişmelerle, terörle mücadele operasyonları da olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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