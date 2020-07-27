Beckham'ın takımı Inter Miami Falcao'nun formalarını satışa çıkardı

Efsane futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin kulüp mağazalarında Radamel Falcao isimli baskılı formalar satılıyor ve taraftarlar, bu formalara fazla ilgi gösteriyor.

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Sezon başında Monaco'dan transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüklüğü nedeniyle Radamel Falcao, Galatasaray'a verimli olamazken Kolombiyalı golcüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Inter Miami'nin bulunduğu eyalet olan Florida'daki kulüp mağazalarında Radamel Falcao'nun 9 numaralı Iter Miami forması satışa sunuldu. Kulüp mağazasından Falcao formalarını alan Inter Miami taraftarları, kulübün sahibi David Beckham'dan Kolombiyalı yıldızın transferini istedi.

Falcao lehine tezahürat yaptılar

Inter Miami takımının antrenman yaptığı sırada tesisin dışında biriken bir grup taraftar, ellerinde davullarla Falcao lehine tezahürat yaptı.

Her golü yaklaşık 4 milyon lira

Sezonun en flaş transferi olan ve sarı-kırmızılı kulüpten yıllık net 5 milyon avro (40 milyon lira) kazanan Falcao'nun Galatasaray günleri, kariyeri ve karşılanması gibi görkemli olmadı. Ligde 10 kez fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcunun bir golü, Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu.

Süper Lig'de 15 maçı kaçırdı

Radamel Falcao, Süper Lig'de 34 maçın 16'sında forma giyebildi.Galatasaray'a transfer olduktan sonra aşil tendonu, uyluk ve adale sakatlıkları yaşayan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 15 maçı kaçırdı. Ligde toplamda bin 110 dakika forma giyen Kolombiyalı yıldız, maç başına ortalama 69 dakika sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynadı

Radamel Falcao, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçın 3'ünde forma giyemedi. Tecrübesiyle sarı-kırmızılı takımın "Devler Ligi"ndeki en önemli gol silahı olması beklenen Falcao, bu kulvarda da beklentileri karşılayamadı. Golcü futbolcu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın 3'ünde sahaya çıkabildi. Falcao, bu karşılaşmalarda 208 dakika sahada kaldı ve gol sevinci yaşayamadı.

“Türkiye'ye daha çok aşık olmaya başladım''

Falcao geçtiğimiz günlerde David Beckham'ın kurduğu MLS takımı Inter Miami'yi Instagram'dan takip etmişti. Öte yandan Falcao'nun eşi Lorelei Taron’un Instagram paylaşımı dikkat çekti. Taron, şu ifadeleri kullandı; “Türkiye'ye daha çok aşık olmaya başladım.''



