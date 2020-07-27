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Galatasaray'ın yeni sezon formaları taraftarı ayağa kaldırdı

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda giyeceği iç ve dış saha formaları belli oldu. Sarı-kırmızılıların yeni formaları 279,90 TL'den satışa sunuldu. Galatasaraylı taraftarlar, yeni tasarımları beğenmedi.

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Galatasaray, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı.

İç saha formasında sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisinin taraftarın takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ettiği belirtildi. Dış saha formasının da ateş temasından esinlenildiği ifade edildi.

İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini aldı. 2020-2021 iç saha ve deplasman kitleri bugünden itibaren 279,90 TL'den satışa sunuldu.

Forma tanıtımında Falcao yok
Tanıtılan formaların en düşük kalite “Supporter Tee” versiyon olması dikkat çekti. Replica ve Maç formaları henüz satışa çıkmadı. 279 TL’den satışa çıkan formalar önceki senelerde en ucuz versiyon olarak satılan taraftar formaları. Ayrıca, yeni formların tanıtım reklamında Falcao'nn olmaması dikkat çekti.

Taraftar ayaklandı
Galatasaraylı taraftarlar, yeni sezon için tasarlanan fotoğrafları beğenmedi. Sarı-Kırmızılılı sponsor marka Nike'i protesto ederken Twitter'da TT listesine girdi. 

İşte Galatasaraylı taraftarların yaptığı paylaşımlardan bazıları...


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