Galatasaray'ın yeni sezon formaları taraftarı ayağa kaldırdı

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda giyeceği iç ve dış saha formaları belli oldu. Sarı-kırmızılıların yeni formaları 279,90 TL'den satışa sunuldu. Galatasaraylı taraftarlar, yeni tasarımları beğenmedi.

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Galatasaray, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı.

İç saha formasında sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisinin taraftarın takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ettiği belirtildi. Dış saha formasının da ateş temasından esinlenildiği ifade edildi.

İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini aldı. 2020-2021 iç saha ve deplasman kitleri bugünden itibaren 279,90 TL'den satışa sunuldu.

Parçalının tutkusu 💛❤️



Muhteşem taraftarımızın ateşi 🔥👊



2020 - 2021 sezonunda giyeceğimiz iç saha ve deplasman formalarımız satışta.



🛒 👉 https://t.co/10gjw4BPft pic.twitter.com/wdbXUrhYQF — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 27, 2020

Forma tanıtımında Falcao yok

Tanıtılan formaların en düşük kalite “Supporter Tee” versiyon olması dikkat çekti. Replica ve Maç formaları henüz satışa çıkmadı. 279 TL’den satışa çıkan formalar önceki senelerde en ucuz versiyon olarak satılan taraftar formaları. Ayrıca, yeni formların tanıtım reklamında Falcao'nn olmaması dikkat çekti.

Muhteşem taraftarımızın, takımımızla buluşmasını yansıtan yeni sezonda giyeceğimiz parçalı formamız ve büyük Galatasaray taraftarının karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilerek tasarlanan yeni deplasman formamız şimdi satışta!



🛒 👉 https://t.co/10gjw4BPft pic.twitter.com/JtsFL3K49n — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 27, 2020

Taraftar ayaklandı

Galatasaraylı taraftarlar, yeni sezon için tasarlanan fotoğrafları beğenmedi. Sarı-Kırmızılılı sponsor marka Nike'i protesto ederken Twitter'da TT listesine girdi.

İşte Galatasaraylı taraftarların yaptığı paylaşımlardan bazıları...





