Antalya'da imam hatip lisesinde okudu YKS birincisi oldu

ANTALYA'da YKS sınavının TYT bölümünde Türkiye birincisi genç, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümü istiyor. Sınava herkesin çalıştığı gibi hazırlandığını belirten Oğuzhan Başak, birinci olmayı beklemediğini söyledi.

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı okuyan Oğuzhan Başak da TYT'de Türkiye birincisi, eşit ağırlık türünde ise 48'inci oldu. Sonucu duyunca büyük sevinç yaşayan Başak'ın hedefi ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde okuyup avukat olmak.

Koronavirüs salgınıyla birlikte olağanüstü bir sınav senesi yaşadıklarını anlatan Başak, “Böyle bir dereceye girebilmek çok güzel bir duygu, çok mutluyum. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde okuyup avukat olmak istiyorum. Sınava hazırlanma sürecim zorlu geçti. Pandemiyle birlikte ekstrem bir sınav senesi oldu bizim için. Hep şunu düşündüm, bana olan koşullar herkes için geçerliydi. Öğretmenlerimin de desteğiyle çalışarak başarıya ulaştım" dedi.

"Birinci olduğumu aslında anlamadım"

Sınav odaklı çalışmaya 11'inci sınıfta başladığını söyleyen Başak, “Yurtta kalıyordum, yurdun kendi çalışma programı vardı. Etüt saatlerimiz, kitap okuma saatlerimiz belliydi. Herkes nasıl çalıştıysa öyle çalıştım. Birinci olduğumu aslında anlamadım. Sonra öğretmenlerimle konuşunca birinci olduğumu anladım. Garip bir duygu, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Birinci olsam diye düşünüyordum sadece ve bu sonuç beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Dereceye giren birçok öğrencileri olduğunu söyleyen okul müdürü Yılmaz Güney ise, “Okulumuz açıldığı günden bu yana bazı hedefler koyduk kendimize. İmam hatip liselerine karşı olan başarısızlık imajını kırmak istedik. Oğuzhan dışında da dereceye giren birçok öğrencimiz var. Öğrencilerimiz dershaneye gitmeden bunu başarsınlar istedik. Dereceye giren öğrencilerimizin hiçbiri dershaneye gitmedi. Okulda ve yurtlarında onlara ait programlar yaptık. Oğuzhan'ı çok tebrik ediyorum" dedi.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

​Çok mutlu olduğunu söyleyen anne Zübeyde Başak, “Oğlumla gurur duyuyorum. Bütün öğretmenlerinden Allah razı olsun. Oğuzhan başarılı bir çocuktu böyle bir sonuç bekliyorduk" diye konuştu. Öğretmenlik yapan abla Şule Başak da, “Kardeşime de öğretmenlerine de çok güvendim. Kars'ta çalışıyorum ama gözüm hiç arkada kalmadı. İyi bir sonuç alacağını biliyordum ve inanıyordum. Bugüne kadar hep ilk 50'nin içerisine girmek hedefimizdi. Hedefine ulaştı. Duyunca şok ve mutluluğu bir arada yaşadık. Hepimiz için çok güzel bir duyguydu" dedi.

Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi aynı zamanda eşit ağırlık puan türünde ilk 5 bine 6 öğrenci, sayısal puan türünde de ilk 10 bin kişi arasına 10 öğrencisini yerleştirmeyi başardı.