İkitelli metro istasyonunda dehşeti yaşadı! Merdiven çöktü içine düştü
BAŞAKŞEHİR İkitelli Metro istasyonunda yürüyen merdivene binen bir kadın dehşeti yaşadı. Yürüyen merdivenin çökmesiyle içine düşen ve ezilen talihsiz kadın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay Başakşehir İkitelli Sanayi metro durağında meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için metroya binen ve durakta inen Semiha Özkan (48) yukarıya çıkmak için yürüyen merdiveni kullanmak istedi.
16
Talihsiz kadın tam yürüyen merdivene bindiği esnada merdivende henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
26
Bu sırada başka bir yolcu kadının düştüğünü görünce yürüyen merdivenin acil durdurma butonuna bastı. Bölgeye güvenlik görevlileri, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
36
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Özkan'ın bulunduğu yerden çıkarttı ve olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.
46