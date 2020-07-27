Erdoğan, şampiyon Başakşehir’i kabul etti formaya imzayı attı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sezonu 69 puanla şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'i ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü'nü başarılarından dolayı tebrik etti.
Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 12 numaralı Başakşehir forması hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekindi.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.