Erdoğan, şampiyon Başakşehir’i kabul etti formaya imzayı attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sezonu 69 puanla şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'i ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü'nü başarılarından dolayı tebrik etti.