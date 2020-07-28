Kerimcan Durmaz'ın üzerine Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş yürüdü sebebi ise bakın ne
Skandallarıyla olay yaratan Kerimcan Durmaz'ın bir AVM'nin otoparkında üzerine Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, yürüdü, gerginlik yaşandı.
Uğur Akkuş ile geçtiğimiz yıl evlenen ve mutlu bir beraberliği olan, nisan ayında oğlunu kaybetmesiyle yıkılan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ile birbirine girdi.
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İddialara göre, geçtiğimiz aylarda Trump Towers binasında bulunan Kerimcan Durmaz, rezidansın valesinden aracını istedi. Görevli kişi arabayı geç getirince sosyal medya fenomeni bağırmaya başladı.
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O esnada, orada bulunan Akkuş ise "Sen kimsin, adam gibi konuş" diyerek Kerimcan Durmaz'a tepki gösterdi.
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Uğur Akkuş, Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüyünce ise güvenlik görevlileri engelledi.
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