BIST 1.197
DOLAR 6,86
EURO 8,05
ALTIN 426,57
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Telefon görüşmeleri ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü cinayeti aydınlatacak bir telefon görüşmesi kaydı ortaya çıktı.

Abone ol

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’i vahşice öldürülmesi ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Pınar’ın kaybolmasının ardından Jandarma tarafından açık kimliği gizli tutulan Ceren’in ilk ifadesinin alındığı, mahkeme sürecinde de tekrar ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Pınar'ın telefon görüşmelerinin incelenmesi sonrasında Pınar'ın Bodrum'da yaşayan ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişinin daha ifadesine başvuruldu.

Pınar Gültekin cinayetinde gelen son dakika haberine göre; Bodrum'da ifadesi alınan şahsın, Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğunu ve uzun bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi. Yetkililer, Pınar'ın arkadaşı Ceren ve eski erkek arkadaşının ifadelerinin cinayetin karanlıkta kalan yönlerini aydınlatmak açısından çok önemli olduğunu vurguladılar.

Vahşice öldürülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in ölümü sonrasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldürülmesi ile ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.

Sabah gazetesinden Kenan Gürbüz'ün ulaştığı bilgilere göre; Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından derinleştirilen ve gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında Pınar, kaybolduktan sonra cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı aradığı ifadelerde ortaya çıkan Pınar'ın arkadaşı Ceren'in Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olduğu ve İstanbul'da yaşadığı ortaya çıktı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bayramda kısıtlama olacak mı?
Mersin Mut'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 asker şehit oldu, 27 yaralı var
Beckham'ın takımı Inter Miami Falcao'nun formalarını satışa çıkardı
Mersin şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Acı haber ailelere ulaştı
Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm serbest bırakıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da cinsel istismar zanlısı serbest bırakıldı
Galatasaray yeni sezon formalarını tanıtı taraftar ayağa kalktı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı
160 puan alan tercih yapabilir mi özel üniversite baraj puanları 2020
Antalya'da imam hatip lisesinde okudu YKS birincisi oldu
Halil Öztürk evli mi eşi Melten Öztürk ve kızları kimdir?
Yorumlar