ATV Müge Anlı canlı yayında Şiar Kılıç'ın annesi sinir krizi geçirdi
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayında Şiar Kılıç olayı araştırırken anne Gülizar Emanet sinir krizi geçirirken ortaya çıkan yeni iddialar ve görgü tanıklarının anlattıkları şoke etti.
ATV Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı son günlerin en çok konuşulan konularından olurken ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Anne Gülizar Amanet ve birlikte yaşadığı Hami Kıcı'nın çocuğu dövdükleri, çeşitli işkenceler uyguladıkları ve öldürdükten sonra yangını bilerek çıkardıkları iddiaları canlı yayına taşındı. Şiar Kılıç’ın annesi Gülizar Emanet hakkında akıl almaz iddialar sosyal medyaya da damga vurdu. Bugün savcı ve polis yanan evde inceleme başlatırken anne Gülizar canlı yayında sinir krizine girdi ve yayını terk etti. Ortaya çıkan görgü tanıklarının anlatımları ise kan dondurdu.
Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.
9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Ölüm süsü mü verildi?
"Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülizar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı.