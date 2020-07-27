Serel Yereli iç çamaşırlı halini paylaştı Survivor sunucusu Murat Ceylan bakın ne yazdı
Kadına şiddete karşı tepki gösteren ünlü kadınlar fotoğraflarını paylaşırken Serel Yereli, iç çamaşırlı halini paylaştı. Survivor sunucusu Murat Ceylan, hemen yorum yaptı.
Sosyal medya hesabı Instagram'da başlayan bir akımla birçok ünlü isim siyah beyaz bir şekilde fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Ünlü kadın sanatçıların başlattığı "Olduğumuz gibi güzeliz" akımı sosyal medyada bir anda gündem oldu.
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Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Bodrum MAsalı adlı diziyle adını duyuran ardından oyunculuğu bırakarak yurt dışında müzik kariyeri yapan Serel Yereli ise bu akıma iç çamaşırlı fotoğrafıyla dahil oldu.
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Sosyal medyada birçok kişi tarafından tepki çeken fotoğrafını Serel Yereli, paylaştıktan sonra tepkiler ardı ardına geldi. Yorumlar arasında dikkat çeken bir isim ise Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan oldu.
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Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı
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