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DGS sınav yerleri belli oldu mu 2020 DGS ne zaman?

2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık üniversiteye sınavla giriş yapmak isteyen öğrencilerin gireceği DGS sınavı 9 Ağustos'ta yapılacak. DGS sınav yerlerinin Kurban Bayramından sonra https://ais.osym.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor.

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DGS sınav yerleri 2020 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. Merkezi olarak düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 9 Ağustos’ta yapılacak. Adayların sınava girerken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler arasında sınav giriş belgesi de bulunuyor. Peki DGS 2020 sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu içerisinde konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. İşte detaylar…


DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR? 
DGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı ile ilgili net tarih açıklaması yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde, ‘Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.’ bilgisi yer alıyor.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

DGS NE ZAMAN YAPILACAK? 
Sınav 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15’te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Sonuçlar 9 Eylül'de erişime açılacak.

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