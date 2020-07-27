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Samsun'da zabıta memuru tabanca namlusunu ağzına sokup tetiğe bastı o anlar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
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SAMSUN'da bir zabıta memuru aldığı alkolün de etkisiyle kendini tabancayla yanağından vurdu. Olay anı, cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir belediyede zabıta memuru olarak görev yapan 2 çocuk babası 51 yaşındaki R.A.S., aldığı alkolün de etkisiyle kaldırım kenarında tabanca namlusunu ağzının içine sokup tetiğe bastı.

R.A.S. sol yanağından yaralanırken, kendi otomobiliyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek hastane polisine elindeki tabancayı teslim edip tedavi olmak istediğini söyledi. R.A.S., tedavisinin ardından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Alkolü tavsiye etmiyoruz

Olayı anlatan R.A.S., "Girdiğimiz o anki stres, alkolün de etkisiyle istenmeyen bir durum meydana geldi. Kimseye bu durumu tavsiye etmiyoruz. Alkolü de tavsiye etmiyoruz. Tedavimizi oluyoruz" dedi.

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